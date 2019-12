Así Fue El 'Verdadero Reencuentro' De RBD Y No Fue En Un Escenario

Por Diego Ramos



Pasaron casi exactamente 11 años para que vieramos juntos a los seis integrantes de una de las bandas mas exitosas de Mexico.



Anahi, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Christian Chavez compartieron la misma foto hace unas horas en sus redes sociales en las que se les pude ver abrazados.



Cada ex-integrante de RBD publico la fotografia con un mensaje diferente, pero al fin con el mismo mensaje; el amor que hay entre ellos a pesar de los años que han pasado despues de su separacion.



Maite Perroni compartio la foto con el mensaje: 'Este es el verdadero reencuentro , No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros , ni tiene signos de pesos , si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola ... y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio , ni se compara con nada . Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo q fuimos y seguiremos siendo siempre ; fue un regalo de amor máximo directo al corazón . Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo q con lleva por q ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos . Los amo más q nunca'



Christian Chavez se refirio a todos como las '6 almas que jamas se separaran.' Alfonso Herrera por su parte cito las palabras de Maite Perroni. Anahi y Christopher Uckerman fueron un poco mas breves al escribir 'Para Siempre.' y 'De otras vidas.. Gracias hermanos y hermanas' respectivamente.



Dulce Maria tambien escribio un emotivo mensaje: 'Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años No estaban todos juntos ❤️❤️❤️ que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y “malo” se olvida. El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo , que vivimos una historia única e inolvidable , estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida . Digamos que estamos hechos de nosotros ❤️❤️❤️ Gracias Gracias Gracias a cada uno por juntarnos!! La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y cómo siempre digo Lo verdadero es eterno ❤️'



La fotografia, en la que aunque no se ven sus caras se puede sentir el emotivo momento, se viralizo rapidamente y tiene a RBD en tendencia mundial en twitter.





Anahi (@anahi) on Dec 23, 2019

dijo adios a los escenarios el 21 de Diciembre de el 2008.