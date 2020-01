ASI REACCIONO EL MUNDO EN REDES SOCIALES DESPUES DE LA MUERTE DE KOBE BRYANT

Related: Checa mi ultima foto

El ex-jugador de los Lakers de Los Angeles Kobe Bryant falleció la mañana del domingo en un accidente aéreo cuando se dirigía a una practica de basquetbol de la Mamba Academy.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU

De acuerdo con el portal de TMZ 5 personas estaban en el helicóptero privado de Kobe, una de ellas era su hija de 13 años Gianna María Onore. El resto de las personas aun no se ha confirmado quien eran.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

We miss you already Kobe ❤️❤️--------

Kobe se caso con su esposa Vanessa en el 2001 y tiene cuatro hijas, Gianna, Natalia, Bianca y su recién nacida Capri. Kobe Bryant es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Durante su carrera gano 5 campeonatos de las NBA y representa a los Estados Unidos en Juegos Olímpicos.

this can’t be trueee!!------

I have no words...All I have is real tears....This is beyond heartbreaking...#prayingforthebryantfamily #RIPGianna #RIPKobe