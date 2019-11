ASTROWORLD FEST LLEGA A HOUSTON CON TRAVIS SCOTT Y MAS ARTISTAS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El festival de música Astroworld Fest llega por segunda vez a la ciudad de Houston el 9 de noviembre. Con Travis Scott como uno de los artistas principales promete ser un espectáculo para los fans de la ciudad espacial.

También se estarán presentando artistas como Gucci Mane, Migos, Rosalia, Pharrell, Don Toliver y artistas locales.

-- ASTROWORLDFEST.COM