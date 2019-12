BABO DE CARTEL DE SANTA LE ANDA TIRANDO LOS PERROS A BELINDA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Bien sabemos que a Babo de Cartel De Santa le gusta andar de sugar daddy y prueba de ello es que ahora anda conquistando a la cantante Belinda.

El cantante primero hizo su luchita con la youtuber Yuya y como no lo pelo ahora quiere hacer su intento con la guapísima de Belinda.

En su cuenta de Instagram publico una fotografía donde esta disfrazado de Hecke árabe y le dice “@belindapop tú y yo dando el roll en un camello -- no lo sé piénsalo -- o te yuyeas ?”

Hasta el momento Belinda no ha respondido ah dicho mensaje, pero ya todos estamos esperando con ansias si Belinda también se va a Yuyear o le va hacer caso al viejo marihuano.

