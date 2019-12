BADABUN SE DISCULPA A TRAVES DE COMUNICADO Y DESPIDEN A CEO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de muchos días de dimes y diretes, la empresa Badabun finalmente respondió a todas las acusaciones con un comunicado de prensa donde se disculpan de todas las acusaciones que les han hecho.

En su cuenta oficial de Badabun de Instagram dieron a conocer que el CEO Cesar Morales Jiménez había sido removido de su posición como director general.