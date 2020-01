Banda MS Se Presentara En El Festival Coachella

Por Diego Ramos



Vaya sorpresa que nos llevamos tras el anuncio de los artistas que estaran en el festival Coachella de este 2020.



Y es que mas alla de los artistas de talla internacional que estaran pisando el escenario el proximo mes de Abril, un nombre en la cartelera nos dejo sorprendidos; Banda MS.





Video of BANDA MS - EL COLOR DE TUS OJOS (VIDEO OFICIAL)

Orgullosos de representar a México ---- en este gran Festival Coachella ------@coachella #coachella #TourVeinteVeinte