BARBARA DE REGIL EN LA PLAYA PRESUMIENDO SU BIKINI

La actriz Barbara de Regil ha demostrado en redes sociales como trabaja diariamente para lucir ese cuerpo escultural que le gusta presumir en redes sociales.

En base de dietas y gimnasio Barbara ha trabajado para tener un cuerpo que hasta los hombres que no tienen un abdomen espectacular envidiarían.

” Una mente disciplinada es una siembra que Siempre FLORECE ...

Tip: Si corriges tu Mente ------, todo lo demás incluyendo TU VIDA SE ARMONIZA ☀️------” con este mensaje Barbara publica unas fotos y videos en su cuenta de Instagram.

