BARBARA DE REGIL LLEGA A 5 MILLONES DE FOLLOWERS EN INSTAGRAM

La actriz mexicana Bárbara De Regil llego a 5 millones en su cuenta de Instagram y los celebro con todos sus seguidores en redes sociales.

“Actriz, Healthy by Choice, Mama y Esposa” es como Bárbara De Regil se describe a si misma en su cuenta de Instagram. En el 2019 Bárbara fue blanco fácil de muchas burlas en redes sociales ya que normalmente la forma en la que dice sus mensajes siempre se presta a burlas y memes.

Eso no le ha importado a la actriz y ella continua con sus mensajes positivos para todos sus fans. Además de que siempre esta publicando sus rutinas de ejercicio y tratando de motivar a sus seguidores.

--♥️ Ya somos 5 Millones ... Gracias por el Amor y los mensajes ....Gracias por verme como parte de su VIDA y FAMILIA ---------------------------- •Ustedes para mi son eso ... Parte de MI FAMILIA ♥️---- Son Parte de mi vida , de mis días y de mi corazón -- y quiero lo mejor para cada una y uno de ustedes ♥️-- Deseo que les vaya mejor cada día , Deseo que confíen en ustedes un poco más cada mañana y deseo que se Amen y Respeten más y MAS • Deseo que siempre enfoquen su mente en LO BUENO , Deseo que crezcamos juntos SIEMPRE • GRACIAS ----