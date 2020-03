Becky G Encendio El Rodeo De Houston

Por Diego Ramos



El pasado Jueves el Rodeo de Houston tuvo gran sabor Latino con la presentacion de Becky G.



La cantante de 23 años lllego por primera vez al evento al que llamo 'su presentacion mas grande en America.' Miles de fanaticos se dieron cita el Jueves para disfrutar la presentacion de Becky y ademas disfrutar de las diferentes atracciones que ofrece el Rodeo.



La interprete de Sin Pijama salio al escenario muy sensual a las casi 9 de la noche para ofrecer a sus fanaticos un gran espectaculo abriendo la noche con su mas reciente exito Mala Santa. Becky promociono varios de sus mas recientes sencillos incluidos en su nuevo album que ya esta a la venta.





