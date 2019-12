BNET SE CORONA CAMPEON DE RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS 2019

Related: Sigue a Lawrence Barajas

En la batalla final entre el rapero español BNET y el rapero colombiano Valles-T el rapper español gano la batalla final y se convierte en el nuevo campeón de Red Bull Batalla de Los Gallos 2019.

Para llegar hasta la final BNET le gano a Carpediem después en cuartos se enfrentó a el rapero de Puerto Rico Yartzi y en semifinales le gano a el rapper de Costa Rica SNK. En la otra llave en octavos de final Valles-T primero le gano el rapper de Venezuela Chang Luego en cuartos derroto a el rapero chileno Jokker y en semifinales le gano a el rapero mexicano Aczino.

‘’VOLVIÓ COMO RESERVA, Y SE VA COMO CAMPEÓN’’ -- @bntss_ ---- es el nuevo Campeón Internacional de #BatallaDeLosGallos España 2019!!!! Mucho ruidoooo!!!! ---- -- @staingarcia