Canciones Rechazadas Por Artistas Que Se Convirtieron En Exito

Por Diego Ramos



Hace unos dias nos enteramos que el cantante Sebastian Yatra rechazo cantar la cancion Tusa.



Si! Asi como lo oyes, el mismo cantante fue quien dijo que hace meses grabo su version pero decidio no lanzarla. Hoy la cancion se ha convertido en un exito total en las voces de Karol G y Nicki Minaj y el mismo cantante esta contento por ello.



Te hubieras imaginado este exito en voz de Yatra?





