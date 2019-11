CARLOS DARWIN QUINTERO EL NUEVO REFUERZO DEL HOUSTON DYNAMO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Uno de los mejores delanteros de la última década Carlos Darwin Quintero también conocido como el científico del gol llega como el nuevo refuerzo del Houston Dynamo.

Darwin Quintero delantero colombiano el cual tiene 32 años. Llega al Houston Dynamo procedente del Minnesota United equipo con el cual anoto 21 goles en 57 partidos.

Bienvenido, @darwinquintero31 --