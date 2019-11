CARLOS SALCIDO SE RETIRA OFICIALMENTE DEL FUTBOL MEXICANO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El defensa del Veracruz y de la selección mexicana Carlos Salcido se retiro de manera oficial del futbol mexicano en el partido en contra de las Chivas del Guadalajara.

Carlos ha sido uno de los mejores defensas mexicanos que hemos tenido en los últimos tiempos. Salcido jugo para el Guadalajara, el PSV, el Fulham, los Tigres y el Veracruz. Nacido en Ocotlán Jalisco y se retiro a los 39 años.

-- 2 Veces Campeón de Liga MX -- 3 Veces Campeón de Copa MX -- Campeón de Supercopa MX -- Campeón de Concacaf -- 3 Veces Campeón en Holanda ---- 3 Veces Mundialista -- Oro Olímpico en Londres 2012