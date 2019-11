CARLOS VELA GANA EL BALON DE ORO Y EL MVP DE LA MLS DEL 2019

Related: Sigue a Lawrence Barajas

EL jugador mexicano Carlos Vela se corona como el MVP de esta temporada en la MLS al superar en votos a Zlatan y a el jugador venezolano Josef Martínez. Carlos obtuvo 69.61 por ciento, Zlatan 14.11 por ciento y Josef Martínez 6.97 por ciento.

Con este reconocimiento Carlitos se convierte en el primer mexicano en recibir este trofeo. La votación para elegir al MVP de la MLS, la hacen jugadores, ejecutivos y medios de comunicación.

MVP and golden boot ⭐️⭐️