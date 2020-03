CHECA EL TRAILER DE LA CUARTA TEMPORADA DE LA CASA DE PAPEL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Finalmente, después de mucho tiempo de espera llega el trailer de la cuarta temporada de la casa de papel.

La Casa de Papel, por si aun no la has visto es una de las mejores series en los últimos años. Es una serie española que cuenta la historia de un robo a la casa de moneda de España y de como se puede lograr el robo perfecto.

⁣ Let the chaos begin.⁣ Que comece o caos.