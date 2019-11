CHEF MEXICANA GANA SU PRIMERA ESTRELLA MICHELIN

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Karime López se convierte en el primer chef mexicana en recibir una estrella Michelin.

El ganar una estrella Michelin en el mundo de la gastronomía es como si te ganaras un Oscar. Las estrellas Michelin las reciben los mejores restaurantes del mundo. Los cuales son calificados por los mas altos estándares de calificación.

Huge thanks to Gucci Osteria team... for the hard work and passion ♥️ #team #guccigang --