¿COMO SE LA ESTAN PASANDO LOS REGGAETONEROS CON EL CORONAVIRUS?

Por el Coronavirus casi todos los conciertos han sido cancelados y los cantantes han tenido que ingeniárselas para pasarla divertido ya sea solos con su familia. A los reggaetoneros también les afecto el Coronavirus y muchos están sufriendo como Anuel y tras la están pasando muy bien como Ozuna.

BAD BUNNY

El conejo malo tan mal esta pasándola que de lo aburrido que anda, ya se le hincho la cara y le dijo a sus fans que se pongan a escuchar su nuevo álbum. (Lo de lacara es una broma del mismo Bad Bunny).

to' el mundo pa' dentro que llegó el coronavirusssss -- LAVENSE LAS MANOS Y BAÑENSE BIEN CON MUCHO JABÓN Y AGUA CALIENTITA. NO SALUDEN NI A LA MADRE QUE LOS PARIÓ! AHHHH, Y NO SALGAN DE SUS CASAS PARA NADA!! MUCHO MENOS PA COMPRAR PAPEL DE CULO. OK? OK!!!! A ESCUCHAR #YHLQMDLG Y PERRIAL SOLA TO' EL MUNDAZO