CONFIRMADOS LOS JUECES PARA RED BULL BATALLA DE GALLOS INTERNACIONAL

A pocos días de que se lleve a cabo la batalla internacional de Red Bull Batalla De Los Gallos se han confirmado los jueces que van a decidir el futuro de los competidores.

El 30 de noviembre 16 raperos de 13 paises estarán compitiendo por convertirse en el mejor freestyler del 2019. El campeón actual es el rapero Wos de Argentina.

Entre los jueces se encuentran 5 raperos con mucha experiencia el argentino @Dtokefree , el español @SmoothArkano , el mexicano @JonyBeltran_

