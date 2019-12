CONTINUAN LAS VOTACIONES TEMPRANAS EN HOUSTON PARA LA ALCADIA DE LA CIUDAD

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Las votaciones tempranas en la ciudad de Houston continúan el día de mañana para escoger a el nuevo alcalde o reelegir a la Silvester Turner por la alcaldía de la ciudad de Houston.

Son dos los candidatos que se juegan el puesto para la alcaldía de Houston. El primero Silvester Turner quien actualmente es el alcalde de Houston y su contendiente Tony Buzbee quien le esta dando batalla a Turner para que no pueda ganar su reelección.

El 14 de diciembre serán la segunda vuelta y en esta ocasión se escogerá a el ganador ya que en las primeras elecciones ninguno de los participantes gano con mas del 50% de votos.

Estos son los candidatos:

Help me GET OUT THE VOTE by sharing pictures of you and me on all of your social media platforms! EARLY VOTING PICKS UP AGAIN TOMORROW!! #Houston #TeamBuzbee #BuzbeeforMayor #HoustonMayor #NewHouston #Buzbee #TonyBuzbee #unidosporbuzbee pic.twitter.com/5RLU5eIFvB