CONTINUAN LOS TRIBUTOS A KOBE BRYANT ALREDEDOR DEL MUNDO

Despues de ya casi una semana del fallecimiento de Kobe Bryant siguen los tributos para Kobe. Equipos de basquetbol y futbol soccer han mostrado su respeto para la estrella del baloncesto de diferentes maneras. Desde minutos de silencio hasta dedicaciones de canciones.

Una de las mas importantes fue la que le hicieron Los Lakers de Los Ángeles en el Staples Center. La que fue la casa de Kobe por mas de 20 años. Le rindieron un homenaje vistiendo el staples center con la camiseta y el número de Kobe.

Definitivamente Kobe Bryant fue una persona que se fue muy pronto y todavía le faltaba mucho por hacer, pero dejo un legado que vivirá por siempre.

Algunos de los tributos de esta noche en el Staples Center tras el primer partido después de la pérdida de #KobeBryant -------- | --: @lakers