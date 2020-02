CRISTIANO RONALDO CUMPLE 35 AÑOS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El jugador portugués Cristiano Ronaldo esta de cumpleaños celebrando sus 35 años. Cristiano nacido un 5 de febrero en Madeira Portugal.

Reconocido mundialmente como uno de los mejores jugadores en la historia del futbol Cristiano celebro al lado de su familia sus 35 primaveras.

It’s time to celebrate my birthday ----Thanks my love for this amazing surprise--‍❤️‍--