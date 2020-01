CRITICAN A SHAKIRA POR NO IR BIEN VESTIDA A CONFERENCIA DE PRENSA DEL SUPERBOWL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl estará a cargo de JLO y Shakira. El día de hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa donde le hicieron preguntas a las dos, pero lo que más llamó la atención fue la vestimenta que llevaba la cantante colombiana.

Mucha gente la critico y recibió bastante hate en las redes sociales porque apareció como si fuera a ver una película en fin de semana y no se vistió para la ocasión.

