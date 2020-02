DONALD TRUMP LE HACE LA GROSERIA A NANCY PELOSI

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El presidente Donald Trump dio su discurso sobre el Estado de la Unión, donde hablo de diferentes temas, desde el muro fronterizo hasta la tasa de desempleo, pero antes de que comenzara su discurso hizo una de sus groserías de las cuales ya esta acostumbrado hacer como niño berrinchudo que es.

Cuando Nancy Pelosi le dio la mano para saludarlo como dicta el protocolo. Donald la ignoro y no le dio el saludo. Ha muchos de los que estaban presentes les hizo gracia, pero a otros no les pareció nada gracioso lo que Donald Trump le hizo a Pelosi.

Trump just straight up denied Nancy Pelosi.



I AM DEAD. #SOTU pic.twitter.com/KTC835Mqd0