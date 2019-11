DONALD TRUMP OFRECIO AYUDA A AMLO PARA EMPEZAR LA GUERRA CONTRA LOS CARTELES DE MEXICO Y ELIMINARLOS DE LA FAZ DE LA TIERRA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump le ofreció su ayuda a el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para empezar la guerra en contra de los carteles de México y eliminarlos de la faz de la tierra después de los asesinatos de una familia estadounidense que fue acribillada en el norte de México.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!