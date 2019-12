Dos Noches Latinas, EDM Y K-Pop En El Rodeo Houston 2020

Por Diego Ramos



El evento mas esperado de el año esta a la vuelta de la esquina. Sera el proximo Martes 3 de Marzo que inicie la serie de conciertos de el Rodeo de Houston 2020.



Aunque aun no se anuncian los artistas encargados de ponerle ritmo al Rodeo, lo que ya se anuncio fue el calendario de generos para la temporada.



Esta proxima temporada el Rodeo contara con 12 noches dedicadas al genero Country mientras que los Latinos tendremos nuevamente dos noches; el ya conocido Go Tejano Day y una noche para el Pop Latino. Para sorpresa de muchos este año el Rodeo tambien incluyo una noche para el K-Pop, o Pop Koreano, asi como una noche para EDM. El Hip-Hop y R&B tambien diran presente.





The 2020 RODEOHOUSTON Genre Calendar is out! -- We are switching it up in 2020! 17 performers will be announced Jan. 9, and the three Fri-YAY Friday performers will be announced Feb. 4. --