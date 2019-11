Dulce Maria, Ex-Integrante De RBD, Se Caso

Por Diego Ramos



Una de las cantantes y actrices mas famosas de Mexico contrajo matrimonio este fin de semana.



Se trata de la ex-integrante de RBD; Dulce Maria. La cantante se caso con Paco Alvarez, un director de cine, con el que llevava ya varios anos de matrimonio.



No han sido revelados muchos detalles de el evento este pasado fin de semana, pero algunos medios de comunicacion lograron filtrar algunas de las primeras imagenes. Entre ellos Suelta La Sopa, quien compartio esta imagen en redes sociales.





¡Llegó el gran día! ¿Qué les parece el vestido de novia de #DulceMaría? --(Más de la boda en nuestro Insta Story) --