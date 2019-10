EL CANELO COMPRA UN PERRO DE 150 MIL DOLARES

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Saul el Canelo Álvarez adquirió un cachorrito que vale 150 mil dólares. El boxeador mexicano quería un perrito y el famoso criador de perros Chico López le regalo un cachorrito que vale 150 mil dólares.

Cuando el Canelo le dio las gracias Chico en modo de broma le dijo que eran 150 mil y después soltaron una carcajada para decirle que era broma.

“Enviamos a Canelo fotos del cachorro bañándose, yendo a nadar con mi esposa. Hice un pequeño libro para él, mostrándole el padre y la madre del cachorro. Cuando tenía 4 meses, lo llevamos a Canelo, en un restaurante en San Diego. Canelo y yo nos dimos la mano. Me dio las gracias y preguntó lo que me debía. Es un perro de 150 mil, pero dije: ‘Es un honor para mí darle este perro como regalo” Dijo Chico López.

------ A GREAT HONOR TO PUT THE BEST REAL AMERICAN PIT BULL TERRIER IN THE MEGA LEGEND OF BOXING @canelo @andy_destroyer13 @wbcmoro @elieseckbach @dazn_usa