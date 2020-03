EL CHICHARITO HERNANDEZ ESTA EN BUSCA DE ASISTENTE

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández está buscando asistente personal para que le organicen su agenda personal.

A través de su cuenta oficial de Instagram el Chicharito publico unas historias donde pone los requisitos y las cualidades que esta buscando para su nueva asistente personal. Despues de leer parte de los requisitos. Vimos que Javier esta buscando contratar a una mujer. De preferencia que sea mexicana, que viva en Los Angeles, CDMX o en Guadalajara.

Quien se apunta⁉️ #Chicharito busca un asistente personal. Do you meet the requirements? -- | --: @ch14_