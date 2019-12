EL DUEÑO DE BADABUN FINALMENTE DA UNA ENTREVISTA SOBRE LA POLEMICA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de una semana llena de mucha polémica el dueño y ex CEO de Badabun finalmente dio la cara después de que lo acusaron de abusos laborales en su empresa.

No les he contado mucho de lo que estoy haciendo últimamente, quiero compartirles más contenido positivo, que utilicemos el poder de las redes para cosas chidas -- tengo una misión que espero (más que nada por trámites de Gobierno) que se pueda hacer. Hace unas semanas fui a un asilo llamado “El Refugio”, y conocí a muchas personas de la tercera edad, entre ellas el Sr. Rodolfo (primera foto) su sueño es regresarse a su pueblo en Villa Morelos, Michoacán., Su historia me partió el alma, ocupo la ayuda de todos ustedes, en cuanto pueda decirles más de esta misión se los compartiré --