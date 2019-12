EL MORELIA LE GANA A EL LEON 2-1 Y AVANZA A LAS SEMIFINALES

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El equipo de futbol Monarcas Morelia juego el partido de vuelta en contra de León de los cuartos de final de la liguilla en el futbol mexicano y con un marcador de 2-1 venció a el León para pasar a las semifinales.

En el primer partido de los cuartos el Morelia y León empataran en un duelo aguerrido por un marcador de 3-3 partido que se jugo en el estadio Morelos. Para el partido de vuelta los dos equipos se enfrentaron en León donde con un gol de Sosa al minuto 51 el león ya le ganaba a el Morelia. Fue hasta el minuto 66 cuando Sansores anoto para el Morelia y mas tarde al minuto 72 E. Flores le daba el gol de la victoria a el equipo michoacano.

¡HÁGANSE UN FAVOR Y VEAN EL GO-LA-ZO DE EDISON FLORES QUE NOS PONE EN VENTAJA! ----------