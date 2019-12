EL PODCAST DE LA SERIE “THE OFFICE” ES LO MEJOR DE ESTE 2019

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Una de las mejores series de televisión de todos los tiempos es “The office” y para no extrañar ya tienen un podcast que se acaba de estrenar.

“The Office” es una serie de televisión americana que fue estrenada el 24 de marzo del 2005 y se termino el 16 de mayo del 2013. Esta serie surgió de otra serie que se hizo en Inglaterra y con ese mismo concepto la trajeron a los Estados Unidos y aquí la mejoraron y fue un gran éxito.

“The Office” tuvo 9 temporadas y después de que termino todos sus actores y actrices tomaron caminos diferentes, pero hubo un par de amigas que formaron una relación y una amistad de mejores amigas y con el paso de los años se volvieron inseparables.

Nos referimos a Jenna Fischer y Angela Kinsey quien en la serie hacían el papel de Pam y Angela. Ellas dos tienen un podcast donde van contando episodio por episodio como lo hicieron y todo lo que tuvieron que pasar mientras la filmaban.

Es uno de los mejores podcasts y vale la pena escucharlo si eres fan de hueso colorado de esta serie.

Just two gals and a bowl of bread rising recording a podcast. (And yes this is the shirt I was talking about in Hot Girl on our last Office Ladies!) -- #happythursday