EL PRESIDENTE DONALD TRUMP FUE ABSUELTO POR EL SENADO

El día de hoy el Senado de Los Estados Unidos voto para dar a conocer si el presidente Donald Trump era culpable o inocente de los delitos que se le acusaban de abuso de poder y obstrucción de la justicia.

Despues de que los senadores votaron 48 culpable y 52 inocente, Donald fue absuelto de los delitos que se le acusaban. Para que se diera el impeachment hacia el presidente se tenían que dar 67 votos para que fuera culpable.

Con este resultado en este juicio político legamos al fin del tercer presidente que es enjuiciado. Donald era acusado de pedir ayuda a Ucrania para encontrar información comprometedora que le pudiera ayudar en contra de sus rivales para la elección de este año.

