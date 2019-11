EL PRIMER HOTEL NUTELLA EN CALIFORNIA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El primer hotel con temática de Nutella abrirá sus puertas a los primeros huéspedes en enero del 2020.

Uno de los dulces mas deliciosos y populares en el mundo es la Nutella y ahora estrenara su propio hotel en Napa Valley California.

Hotella Nutella is the ultimate Weekend Breakfast Experience that Nutella lovers dream of. Don’t miss out on your chance to be a part of it. Click on the link in our bio to learn more about how to enter. #HotellaNutella NO PURCH. NEC. Open to legal residents of 50 U.S./D.C., 21+. Ends 11:59 pm ET on 12/8/19. Rules: http://bit.ly/HotellaNutellaIG