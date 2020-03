EL PRINCIPE CHARLES TIENE CORONAVIRUS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Son muchas las personalidades que han dado positivo al Coronavirus, desde Tom Hanks hasta Idris Elba. El virus no hace distinciones y ahora un miembro de la realeza inglesa ha dado positivo al Coronavirus.

Se trata del príncipe Charles, el heredero a el trono de la corona británica. El príncipe Carlos tiene 71 años y después de dar positivo a la prueba del coronavirus se fue hacer cuarentena a Escocia. El hijo mayor de la Reina Isabel se hizo la prueba el lunes y se la entregaron el día de ayer.

De acuerdo a datos de la casa real el príncipe vio por ultima vez a la Reyna Isabel antes de que se infectara con el virus.

“Su majestad la reina se mantiene con buena salud”, dijo el Palacio de Buckingham. “La reina vio por última vez al príncipe de Gales poco después de la investidura en la mañana del 12 de marzo y está siguiendo todos los consejos apropiados con respecto a su salud”.

