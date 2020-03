ELIZABETH WARREN SE BAJA DE LA CARRERA POR LA PRESIDENCIA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La candidata a la presidencia de Los Estados Unidos, Elizabeth Warren anuncio su retiro después de no tener los resultados que ella esperaba en las pasadas elecciones del martes.

A través de su cuenta oficial de Instagram Elizabeth dio a conocer que por su parte era todo. “Our work continues, the fight goes on, and big dreams never die. From the bottom of my heart, thank you.”

Ahora solo queda esperar a quien se va unir Elizabeth Warren si va apoyar a Bernie Sander o a Joe Biden, pero todo indica que Elizabeth se le unirá a Bernie Sanders.

