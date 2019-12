Ella Es La Youtuber Con La Voz Identica A La De Jenni Rivera

Por Diego Ramos



Gran revuelo causo la desaparecida cantante cantante Jenni Rivera despues de que esta semana se revelara una entrevista jamas antes escuchada de ella. En dicha entrevista Rivera habla de algunas amenazas que recibia en el pais de Mexico. Puedes ver la entrevista Aqui.



Despues de que se publicara dicha entrevista mucho fue lo que se dijo en torno a la diva de la Banda, entre ello muchos cibernautas aseguraron que ella se encontraba viva.



Varias publicaciones, conocidos como hilos toxicos por algunos, se hicieron virales en Twitter y Facebook. Uno de esas publicaciones mencionaba que Jenni Rivera se encontraba viva y que era YouTuber.



Dicho rumor surgio tras el descubrimiento de un canal de cocina en YouTube conocido como icook ucook we all cook. El canal, que hasta hace poco estaba publico, esta manejado por una mujer misteriosa la cual no muestra su rostro en los videos, solo se puede ver como cocina.



Lo que llamo la atencion de la mujer es que habla identicamente a Jenni Rivera. Un ultimo video aclara que ella no es la cantante y que dejen de decir eso. El video, de poco mas de 10 minutos, tampoco muestra la cara de la persona pero da la explicacion que muchos buscaban.



Juzga por ti mismo el video que ya rebasa los 2 millones de vistas:





Video of "YA DEJEN LA DESCANSAR "