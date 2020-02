EN UN DIA COMO HOY FALLECIO STEVE IRWIN “EL CAZACOCODRILOS”

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Steve Irwin nació un 22 de febrero de 1962 en Upper Ferntree Gully, Victoria. Steve era conocido alrededor del mundo como el cazador de cocodrilos. Todos veíamos cuando salía en televisión con Don Francisco y llevaba serpientes, cocodrilos y todo lo que pudiera meter a Sábado Gigante.

El 4 de septiembre de 2006 a la edad de 44 años cuando filmaba un documental con mantarrayas y una de estas le clavo la cola en el pecho como un mecanismo de defensa.

Irwin dejado un gran legado en el mundo y a su familia. Además de un Zoológico en Australia del cual su familia se hace cargo. Hoy Steve Irwin estaría cumpliendo 58 años. Un verdadero héroe y amante de la naturaleza y los animales.

Today would have been Steve Irwin’s 58th birthday. Rest in Pease legend. pic.twitter.com/DYctUcdeZ6