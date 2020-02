ESTADOS UNIDOS ELIMINA A LA SELECCIÓN MEXICANA DE TOKYO 2020

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La selección mexicana femenil de futbol de México fue eliminada de los juegos olímpicos de Tokyo 2020 al perder con la selección de Estados Unidos por un marcador de 4-0.

En los últimos tres años la selección mexicana de futbol ha fracasado en calificar a el Mundial, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

Christopher Cuéllar el director técnico de la selección de la selección mexicana suma sus dos mas grandes fracasos en este proceso. Su primer fracaso fue el no calificar al mundial y el otro fue no calificar a los Juegos Olímpicos.

Los goles por parte de las americanas fueron de Rose Lavelle al minuto 5, después a el 14 y 67 Samantha Mewis y el cuarto gol fue por parte de Christen Press al minuto 73.

