ESTOS SON LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN EL MUNDIAL DE CLUBES

Despues de la victoria del Flamengo de Brasil en la Copa de Libertadores en contra del River Plate de Argentina y también Club Al Hilal de Arabia Saudita al derrotar 2-0 al Urawa de Reds de Japón.

Clasificados al mundial de clubes 2019.