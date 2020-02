FANATICO DE LAS CHIVAS SE TATUA LA CARA DE RODOLFO PIZARRO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Alberto Ruiz Estrada aficionado de las Chivas y fanático de Rodolfo Pizarro sorprendió a todo el mundo cuando enseño a todos sus seguidores el tatuaje que se hizo del jugador de Monterrey, Rodolfo Pizarro.

Hoy tengo la dicha de traer a mi ídolo en la piel, es algo increíble para mí siempre será el mejor y verlo jugar siempre es un deleite. Lleva el nombre de mi abuelo, quien me enseñó el amor al fútbol y a Chivas. @rpizarrot muchas gracias por todo, tanto en Chivas como en cualquier lado que juegues, eres admirable, no tengo palabras suficientes para describir lo mucho que te admiro. Gracias @mike_navaja por ayudarme a cumplir esto.