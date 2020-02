Fans De Los Astros Reaccionan A Indirecta De Buffalo Wild Wings

Por Diego Ramos



Para nadie es un secreto que el equipo de los Astros de Houston estuvo involucrado en un escandalo hace unos meses al ser acusados de haber hecho trampa durante una temporada de beisbol.



De acuerdo con un articulo en The Athletic, un exlanzador confirmo a la fuente que el equipo 'usó una cámara oculta para robar señales de béisbol en la temporada de 2017' y asi ganar la serie mundial de dicho año.



Hace unos dias algunos de los jugadores, entre ellos la estrella Jose Altuve, ofrecieron una conferencia de prensa en la cual pidieron disculpas por dicho escandalo.



Mismo escandalo vuelve a relucir este Viernes despues de un tweet que lanzara la cadena de restaurantes Buffalo Wild Wings (BWW):





THAT’S how you punish a team that cheats. https://t.co/A0HJYUjc0q — Buffalo Wild Wings (@BWWings) February 14, 2020

Buffalo Wild Wings tweet just proved how much Houston actually hates their wings. Lmao they weren’t even the go-to place before that tweet. Morons — Charles Reyna (@charlesreyna) February 14, 2020

Lost me as a customer forever. Next headline “Buffalo Wild Wings going out of business in houston” THAT’S how you punish a business!! — Otto R Melendez (@Ottorene98) February 15, 2020

Eww cancel every buffalo wild wings in Houston. -- https://t.co/0OgfEyMlCx — Lexi. (@sncerelylexi) February 14, 2020

' comento la cadena en respuesta a una publicacion sobre el equipo Manchester City, mismo que fue expulsado de la Champions League por dos temporadas.Este tweet fue tomado muy personal por algunos usuarios y fans de los Astros quienes aseguraron era una indirecta a el equipo de beisbol de Houston. Los mismos usuarios no dudaron en responder.