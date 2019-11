FLOYD MONEY MAYWEATHER CONFIRMA SU REGRESO PARA EL 2020

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El boxeador Floyd Mayweather deja el retiro en el 2020 para darle un espectáculo más a sus fans.

Así es como lo acabas de leer, uno de los boxeadores más polémicos de todos los tiempos regresa una vez más para pelear y demostrar que aun tiene madera para dar leña.

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Nov 21, 2019 at 7:54pm PST

Lo único que no sabemos si Floyd regresa del retiro para boxear o como luchador de la MMA ya que también en su cuenta de Instagram se le vio junto con Dana White el presidente del la UFC donde anuncian que están preparando algo juntos.

@danawhite and I working together again to bring the world another spectacular event in 2020. #boxing #UFC #mma #mayweatherpromotions