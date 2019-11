FRANCO ESCAMILLA HARA HISTORIA AL PRESENTARSE EN EL CARNEGIE HALL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El comediante mexicano Franco Escamilla se convertirá el primer comediante mexicano en presentarse en el Carnegie Hall.

El Carnegie Hall es uno de los lugares más icónicos en el mundo del entretenimiento, celebridades como los Beatles han dado conciertos en este lugar con mucha historia.

Franco Escamilla tiene tiempo cosechando frutos y era solo cuestión de tiempo para que esto sucediera.

Su presentación será el 27 de febrero del 2020 en su show que es parte del Payaso World Tour.

Me vale que me digan mamador.

¡Estoy muy emocionado!

Mañana a partir de las 10 am salen los boletos por ticket master#Payaso #NewYork #CarnegieHall pic.twitter.com/bnBnIaGpvP