GALILEA MONTIJO ENVIDIA EL TRASERO DE YANET GARCIA

La presentadora de televisión y del programa hoy Galilea Montijo le tiene envidia de la buena a Yanet García la presentadora del clima.

En una reciente Instagram story Galilea demostró que admira el enorme trasero de Yanet García y su espectacular figura. Yanet se encontraba haciendo una sesión de fotos cuando de repente llega Galilea para alabar su figura espectacular y su forma fit.

Esto fue lo que dijo Galilea:

Yanet tiene mas de 12.1 millones de seguidores en Instagram y es una de las figuras publicas mas admiradas por el sexo masculino y femenino.

Morning! ☀️ Te amo @iamthemamacita