GASTON PAVLOVICH EL MEXICANO QUE TRABAJO CON MARTIN SCORSESE EN “THE IRISHMAN”

En la última década Hollywood ha sido dominado por directores de cine mexicanos, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu y Guillermo del Toro han demostrada que el talento mexicano en el cine es digno y representa un nivel digno de Oscars.

Gastón Pavlovich es otro mexicano que es productor de cine en Hollywood y también siempre ha trabajado con grandes del cine como Robert De Niro, Al Pacino y Martin Scorsese.

Dream Team!! @loscabosfilmfestival estreno latinoamericano de #TheIrishman a partir de mañana en cines en toda la república! #GastonPavlovich @fabricadcine