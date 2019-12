“GUATEMALA” EL NUEVO DOCUMENTAL DE NETFLIX

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Netflix siempre nos esta sorprendiendo un series, películas y documentales nuevos que soy muy buenos o muy malos. Pero su nuevo documental que lleva por nombre “GUATEMALA” EL CORAZON DEL MUNDO MAYA ¡es buenísimo!

El documental está dirigido por Luis Ara e Ignacio Juansolo. Es un documental muy emotivo e inspiracional que te lleva a conocer el corazón mas profundo de la cultura maya.

Este documental se acaba de estrenar en Netflix y solamente dura 1 hora 6 minutos.

Guatemala is on Netflix impresses you everything I liked my country is beautiful live Guatemala pic.twitter.com/An4rJdCgdW