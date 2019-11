HABRA UNA PELICULA BIOPIC SOBRE MICHAEL JACKSON

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El productor de Bohemian Rapsody Graham King acaba de obtener los derechos para realizar la película de la vida del rey del pop Michael Jackson.

En los últimos años las películas que hablan sobre la vida personal de las grandes estrellas y como nacieron las historias de los artistas mas grandes de la música o el futbol se han convertido en una realidad. Anteriormente una de las películas que conmovió a millones de personas alrededor del mundo fue la película de Bohemian Rapsody donde nos cuentan la vida de Freddy Mercury el vocalista de Queen.

EXCLUSIVE: #BohemianRhapsody producer Graham King has secured from the #MichaelJackson estate the rights to make a film of the complicated pop icon’s life with access to all of his music, sources say https://t.co/ZnaD0NJ9AW