HACE 28 AÑOS FALLECIO FREDDIE MERCURY VOVALISTA DE QUEEN

Uno de los mejores cantantes de bandas de rock de todos los tiempos falleció un día como hoy hace 28 años. Freddie Mercury vocalista de la banda de Queen dueño de una gran voz.

Freddie Mercury cantante y compositor británico de la banda de rock Queen nació el 5 de septiembre de 1946 en Kensington Inglaterra bajo el nombre de Farrokh Bulsara quien mas tarde cambiaria su nombre a Freddie Mercury.

Freddie murió a los 45 años y a pesar de que tuvo una vida muy corta todos sus éxitos y talentos que dejo en el mundo de la música siguen siendo canciones que se siguen tocando en estaciones de radio y hasta películas se han hecho de él.

28 years ago today (1991), the world lost the legendary and talented Freddie Mercury of Queen. His spirit and songs live on...forever. #FreddieMercury #Queen #legend #RockAndRoll pic.twitter.com/bArGyIxLFG