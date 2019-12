Hace Una Decada Se Estrenaba El Reality 'Jersey Shore'

Por Diego Ramos



Parece que fue ayer cuando se estrenaba uno de los reality shows mas exitosos de la cadena MTV. Pero aunque no lo creas fue hace 10 años que la cadena lanzo Jersey Shore, asi es! Una decada.



Fue un 3 de Diciembre de el 2009 que MTV nos presento a sus 8 integrantes Pauly D, J Woww, 'Snooki,' Sammi, Ronnie, Angelina, Mike y Vinny quienes saltarian rapidamente a la fama por el polemico show.



Fiestas, gimnasio, peleas y mas fiestas mantenian a los televidentes Jueves tras Jueves pegados al televisor para ver que nueva aventura tendrian estos 'Italianos' y lo pongo entre comillas porque no todos venian de esa descendencia.



Jersey Shore conto con 6 temporadas entre el 2009 y el 2012 varias de ellas grabadas en Nueva Jersey, Miami y hasta en Italia.





Video of JWOWW vs. Sammi | Jersey Shore | MTV

-- OH YEAH, IT'S MY BIRTHDAY! -- #10YearsOfJerseyShore