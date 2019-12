Hannah, Integrante de Ha*Ash, Anuncia Su Embarazo

Por Diego Ramos



La integrante de el dueto Ha*Ash anuncio hace unos dias que esta esperando su primer hijo.



Hannah Nicole Perez, de 34 años de edad, hizo publica esta noticia a traves de sus redes sociales y la forma en la que sabria el genero de su bebe fue de una manera muy unica.



A traves de un emotivo video Hannah se dirigio a sus fanaticos. 'Ustedes son super importantes para mi por eso queria que fueran de los primeros en enterarse de esta gran noticia. Para mi es una etapa que me ilusiona muchisimo... Y quiero que formen parte de esta nueva aventura.' comento la cantante.



El video muestra el emotivo momento en el que tanto Hannah asi como su esposo conocieron si seria niño o niña y es que la forma en la que dicidieron hacerlo fue durante un concierto, donde al terminar la presentacion los confetis o papelitos que se aventaran serian de color azul o rosa, dependiendo el genero de el bebe.





Desde hace años nuestros fans han sido testigos de nuestras vidas, de todos nuestros momentos, los buenos y los malos, de nuestros triunfos, en cada ciudad de cada país que pisamos nos reciben con su cariño haciéndonos saber que siempre están ahí para nosotras. Es por eso que quiero compartir con ustedes el triunfo más importante y más grande de mi vida... el de ser mamá! --------